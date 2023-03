Y a-t-il un pilote dans la salle ? LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Y a-t-il un pilote dans la salle ? LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 30 juin 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-06-30 à 21:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Un homme, une femme, un scoop et un avion, la recette pour une comédie mêlant humour, amour, innocence, absurde et questionnant les codes théâtraux ! Lorsque la rédactrice en chef d'un magazine à sensation rencontre un thanatopracteur détenant un scoop sensationnel, elle peut espérer un tirage record. Les choses se corsent lorsque cette rencontre fortuite a lieu dans un avion Paris-Tokyo : douze heures de vol en huis clos sans aucun moyen de communiquer avec l'extérieur ! Détenir le scoop du siècle avant tout le monde et ne pas pouvoir le publier… Un véritable supplice japonais ! Une comédie qui se termine en fable sur les travers de notre société du spectacle, tout en cassant le quatrième mur pour mieux le reconstruire.

LA COMEDIE ST-MICHEL - PETITE SALLE
95 BOULEVARD SAINT-MICHEL
Paris

