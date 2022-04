Y a-t-il un héros dans la salle ? Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tarif unique : 6€. Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com Jeune public Un spectacle participatif pour celles et ceux qui aiment inventer des histoires ! Au secours : le baron Grognon a enfermé son majordome et les enfants dans son manoir ! Comment vont-ils pouvoir en sortir ? En racontant des histoires et en essayant de le faire rire, bien sûr ! Mais Grognon n’aime ni les histoires, ni les rires, ni les gens qui s’amusent… Alors, comment l’apaiser ? Invités à monter sur scène, les enfants aideront le majordome à trouver une solution pour s’échapper du manoir. Ensemble, réussiront-ils à faire rire le baron Grognon ? Une création originale de la Fabrique à Impros. Durée : environ 1h. Public : dès 5 ans. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

