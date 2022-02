Y A PAS D’ÂGE : tisser du lien entre les générations par l’art Môm’Didot, 14 mars 2022, Paris.

du lundi 14 mars au mardi 15 mars à Môm’Didot

Môm’Didot recherche des personnes de 60 ans et plus pour participer au programme Y A PAS D’ÂGE. Il s’agit d’un parcours gratuit de découverte du bénévolat destiné à encourager et à accompagner l’engagement citoyen des seniors et à favoriser le lien intergénérationnel. Au programme : – 2 journées de sensibilisation à des outils pédagogiques et d’animation d’ateliers les 14 et 15 mars 2022 de 9h30 à 15h30 – 2 à 5 séances d’ateliers en arts plastiques avec un groupe d’enfants de 4-11 ans de Môm’Didot les mercredis de 10h à 12h à partir du 16 mars.

gratuit

projet intergénérationnel autour de l’engagement citoyen des seniors

Môm’Didot 4 square André Lichtenberger Paris Quartier de Plaisance



