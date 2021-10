Genève Autre lieu Genève Y.A.N.A Festival – You Are Not Alone Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Y.A.N.A Festival – You Are Not Alone Autre lieu, 9 octobre 2021, Genève. Y.A.N.A Festival – You Are Not Alone

Autre lieu, le samedi 9 octobre à 19:00

Artiste engagé, EMPTY7 réunit des artistes incontournables de la scène romande pour une soirée de concerts en soutien à la prévention du suicide. Le samedi 09 octobre 2021 aura lieu le Y.A.N.A Festival à la Villa Tacchini au chemin de l’Avenir 11, 1213 Petit-Lancy, GE. L’événement débutera à 19:00 et se terminera à minuit. Les artistes tels que Empty7, Gio Dallas, Lakna, Rounhaa et Spectre Wav seront #LÀPOURTOI. Le prix d’entrée est de 15.- et l’achat des billets se fait sur place, le soir même. Le pass sanitaire est obligatoire.

15.- achat sur place

Soirée de concerts avec EMPTY7 et d’autres artistes en soutien à la prévention du suicide, le samedi 09 octobre à 20h, à la Villa Tacchini. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T19:00:00 2021-10-09T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève