Habille ton Âme, le jeudi 19 mai à 18:30

Un atelier surprise découverte de matières, spécial fête des mères. Découvrir pourquoi des tissus t’enchantent et d’autres te rebutent. Viens avec ton vêtement fétiche et celui que tu n’arrives jamais à mettre. Viens avec une amie, une soeur, une maman, une fille et pourquoi pas ta grand-mère ? Et un homme si ça lui parle.

Tarif 15 euros solo, 25 euros pour un duo, places limitées

Atelier pour découvrir les matières de vêtements qui nous vont. Habille ton Âme 7 PLACE ALBIN PEYRON Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-05-19T18:30:00 2022-05-19T20:30:00

