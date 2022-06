Y-a-il de la vie dans la nappe phréatique ?

Y-a-il de la vie dans la nappe phréatique ?, 1 octobre 2022, . Y-a-il de la vie dans la nappe phréatique ?

2022-10-01 – 2022-10-01 Venez prélever de l’eau de la nappe et découvrez ce qui y vit. Surprise garantie ! Venez découvrir ce qui se cache sous vos pieds ! Cette sortie sera l’occasion d’effectuer des prélèvements en eau directement dans la nappe phréatique puis de les analyser et d’observer la vie qui s’y cache au sein du labo nature de la Maison de la Nature. Venez prélever de l’eau de la nappe et découvrez ce qui y vit. Surprise garantie ! dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville