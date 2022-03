XYZ ou comment parvenir à ses fins Aix-en-Provence, 12 mars 2022, Aix-en-Provence.

XYZ ou comment parvenir à ses fins Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 Pavillon Noir 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 23 Quand Georges Appaix entre sur scène, les mots dansent, les corps parlent, les lettres s’envolent, la poésie dessine des pirouettes dans l’air. C’est l’alpha et l’oméga, le B.A.-BA, c’est l’alphabet… jusqu’aux mal-aimés X, Y, Z avec lesquels il signe ce dernier spectacle tout en légèreté et élégance. Il réunit ses fidèles compagnons de route dans un continuum chorégraphique où les lettres et les mots jonglent dans un flux énergique de corps, de sons, de voix, de musiques. Leur plaisir divagant et heureux se diffuse au-delà du spectacle en une onde savoureuse.



A partir de 9 ans / Durée 1h

Une chorégraphie de Georges Appaix. Au Pavillon Noir

billetterie@preljocaj.org +33 4 42 93 48 14 http://www.preljocaj.org/

