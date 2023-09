Xynthia, l’odyssée de l’eau Le Monfort théâtre Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 13 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

de 5€ à 26€

Opéra écologique, Xynthia, l’odyssée de l’eau, est librement inspiré du texte d’Henrik Ibsen, Un ennemi du peuple, pièce avant-gardiste écrite en 1883.

Dans ce brûlot visionnaire, un médecin dénonce la contamination des

eaux de sa ville. S’il parle publiquement, la station thermale sera

économiquement ruinée. Chantages, pressions, complots, mises au banc…

L’homme devient l’ennemi à abattre de la collectivité.

Alors que

l’urgence climatique est aujourd’hui au cœur du débat politique, le

collectif Io s’empare de ce sujet sensible, sous la forme d’une création

aux multiples échos. L’art lyrique y côtoie la danse et le théâtre,

dans une forme d’art total. Le compositeur Thomas Nguyen livre une

partition aux sonorités aquatiques, pour quatre chanteurs et cinq

musiciens. La mise en scène de Mikaël Serre, les chorégraphies de Kitsou

Dubois et les performances des onze interprètes en font un objet

opératique unique en son genre et passionnant. Engagé, aussi percutant

que poétique !

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

Contact : https://theatresilviamonfort.eu/events/xynthia-lodyssee-de-leau/ +33156083388 reservation@lemonfort.fr https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://theatresilviamonfort.eu/events/xynthia-lodyssee-de-leau/

© photo : Florent Mayolet