Xylothèque sensorielle – ou la découverte du bois par les 5 sens

Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole, 4 décembre 2021, Bordeaux.

Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole, le samedi 4 décembre à 15:00

Regroupant plus de 50 essences différentes de bois d’ici et d’ailleurs, la Xylothèque est un véritable voyage sensoriel. A travers différents jeux autour des 5 sens, venez découvrir le bois comme vous ne l’avez jamais vu ! Tout public, sur inscription avant le 3 décembre à [[https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier)]([https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/)s-inscrire-a-un-atelier) Pass sanitaire demandé Pour d’infos : [https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/) _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur inscription

Drévolaska (amour du bois en slovaque) présente sa Xylothèque Sensorielle.

