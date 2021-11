En créant One of Four Periods in Time (Ellipsis) pour le Ballet national de Marseille, la pétillante Portugaise laisse libre cours à sa débordante imagination, faisant de l’ensemble le personnage principal. Cette pièce répond à Xylographie, influencée par une technique d’impression chinoise du Ve siècle et créée en 2016 pour le Ballet de l’Opéra de Lyon. Entre les deux, un solo épuré mais très incarné qu’elle interprétait elle-même en 2005, une de ses toutes premières pièces. Une aubaine pour faire connaissance avec une vedette en devenir.

Avec sa danse figurative et pourtant jamais narrative, Tânia Carvalho s’est hissée au rang d’une chorégraphe de plus en plus demandée par les grandes compagnies de répertoire. Son regard insolite, chaque fois renouvelé, sur le corps de ballet est celui d’une artiste visuelle et mathématicienne, puisant librement dans un kaléidoscope de styles et d’esthétiques, du romantisme au contemporain en passant par l’expressionnisme qu’elle a su réinventer.

Xylographie / As If I Could Stay There Forever / One of Four Parc de la Villette

2022-05-16

