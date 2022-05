XY – Danses traditionnelles africaines et urbaines Dinan, 24 juillet 2022, Dinan.

XY – Danses traditionnelles africaines et urbaines Rue Waldeck Rousseau Parvis de la bibliothèque Dinan

2022-07-24 – 2022-07-24 Rue Waldeck Rousseau Parvis de la bibliothèque

Dinan 22100

XY, par la Compagnie Dounia – Danses traditionnelles africaines et urbaines

Ce spectacle de la compagnie Dounia traite de la danse dans sa pluralité – masculine et féminine, terrienne et aérienne, solide et liquide, traditionnelle et actuelle, mandingue et urbaine.

Accompagnés par deux musiciens live, les danseurs d’XY posent un dialogue entre les danses traditionnelles africaines et urbaines, et en font un trait d’union de part et d’autre de la Méditerranée.

Saxophone, machines et batterie font vibrer les danseurs qui libèrent leurs énergies vitales.

Danser résonne alors comme une résistance, un cri pour survivre …

Tout public à partir de 6 ans

+33 2 96 87 40 65 http://www.cie-dounia.com/les-spectacles/xy/

Rue Waldeck Rousseau Parvis de la bibliothèque Dinan

