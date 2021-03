Fontenay-sous-Bois Musiques au Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne XXY – première résidence d’écriture de la musique au Comptoir Musiques au Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

XXY – première résidence d’écriture de la musique au Comptoir Musiques au Comptoir, 12 mars 2021-12 mars 2021, Fontenay-sous-Bois. XXY – première résidence d’écriture de la musique au Comptoir

Musiques au Comptoir, le vendredi 12 mars à 20:45

XXY entame enfin sa première résidence d’écriture de la musique au Comptoir à Fontenay-sous-Bois dans le cadre du festival Les Échappées.

Cette semaine de création s’achèvera vendredi 12 mars à 20h45 par un concert de restitution en live streaming.

Pensez à vous connecter !

Regarder le live sur Facebook : [https://www.facebook.com/events/747632922556642](https://www.facebook.com/events/747632922556642)

Regarder le live sur YouTube : [https://youtu.be/4wa6ECrb0qM](https://youtu.be/4wa6ECrb0qM) Avec

Clotilde RULLAUD (voix)

Grégory DARGENT (guitare, oud, compositions)

Anil ERASLAN (violoncelle)

Jean-Louis Marchand (clarinette basse, clavier)

Fanny LASFARGUES (basse)

Diffusion en livestream sur Facebook ou YouTube

XXY – première résidence d’écriture de la musique au Comptoir à Fontenay-sous-Bois dans le cadre du festival Les Échappées Musiques au Comptoir Halle Roublot – 95 rue Roublot – 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Val-De-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T20:45:00 2021-03-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Musiques au Comptoir Adresse Halle Roublot - 95 rue Roublot - 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois