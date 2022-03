XXXXIIIème Fête de la Musique Traditionnelle à 5mn du centre ville de Vence,Vence (06)

XXXXIIIème Fête de la Musique Traditionnelle à 5mn du centre ville de Vence,Vence (06), 2 juillet 2022, . XXXXIIIème Fête de la Musique Traditionnelle

à 5mn du centre ville de Vence, Vence (06), le samedi 2 juillet à 18:00

43ème édition de la Fête de la musique traditionnelle à VENCE (06) Parc de la Conque SAMEDI 2 JUILLET 2022 18h à 1h00 contact locepon@laposte.net Patrick 06 84 19 81 14 https://locepon.pagesperso-orange.fr *source : événement [XXXXIIIème Fête de la Musique Traditionnelle](https://agendatrad.org/e/35878) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12€

avec Brick A Drac, Lo cepon, la paranza del geco et les latines à 5mn du centre ville de Vence,Vence (06) Parc de la Conque – Chemin du Calvaire à 5mn du centre ville de Vence, 06140 Vence, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T18:00:00 2022-07-02T01:00:00

Détails Autres Lieu à 5mn du centre ville de Vence,Vence (06) Adresse Parc de la Conque - Chemin du Calvaire à 5mn du centre ville de Vence, 06140 Vence, France lieuville à 5mn du centre ville de Vence,Vence (06)

à 5mn du centre ville de Vence,Vence (06) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//