du dimanche 3 avril au dimanche 10 avril à Chapelle du Méjan

XXXVIe Semaine Sainte en Arles —————————— ### Du 3 au 10 avril Chapelle du Méjan, Arles Les plus grands noms de la musique sacrée, des ensembles vocaux et instrumentaux participent à ce festival de musique sacrée et baroque qui est donné à Arles en amont du weekend pascal, en avril. Ce fut un des premiers festivals de musique sacrée créés en France. **Dimanche 3 avril à 17 heures** Lea DESANDRE, mezzo-soprano Ensemble JUPITER _Amazone_ Les amazones vues par les compositeurs baroques **Mardi 5 avril à 20 h 30** Hélène LECORRE, soprano CAFÉ ZIMMERMANN _Un cahier de musique imaginaire de Jean-Sébastien Bach_ **Vendredi 8 avril à 20 h 30** CONCERTO SOAVE / MEZWEJ María Cristina KIEHR, soprano Jean-Marc AYMES, clavecin, orgue & direction _Lamentazioni : Leçons des ténèbres d’Orient et d’Occident_ **Dimanche 10 avril à 11 heures** LE POÈME HARMONIQUE Vincent DUMESTRE, direction _Méditations pour le Carême_

22€ plein tarif | 20€ tarif réduit | 8 € étudiants, demandeurs d’emploi | Gratuit -12ans | Pass Semaine sainte : 64€ (4 concerts)

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles



