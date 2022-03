XXXVIème Semaine Sainte en Arles Arles, 3 avril 2022, Arles.

XXXVIème Semaine Sainte en Arles Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles

2022-04-03 – 2022-04-10 Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan

Arles Bouches-du-Rhône

8 22 Ce fut une des premières Semaine sainte créées en France. Les plus grands noms de la musique sacrée, des ensembles vocaux et instrumentaux participent à ce festival de musique sacrée et baroque qui est donné à Arles en amont du weekend pascal, en avril. Nous accueillerons de talentueux artistes et jeunes talents:

Le 03/04/22 “Amazone” par l’Ensemble Jupiter de Thomas Dunford avec Lea Desandre.

Le 05/04/22 « Un cahier de musique imaginaire de Jean-Sébastien Bach » par le Café Zimmermann avec Hélène LE CORRE, soprano & Céline FRISCH, clavecin & direction.

Le 10/04/22 Les “Lamentazioni, Leçons des ténèbres d’orient et d’occident” par le Concerto Soave.

Le 10/04/22 “Les méditations” de Marc-Antoine CHARPENTIER par le Poème Harmonique sous la direction de Vincent Dumestre,

mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78

