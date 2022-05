XXXIIIèmes Rencontres de Violoncelle de Bélaye : Le Violoncelle au Cinéma », 11 août 2022, .

XXXIIIèmes Rencontres de Violoncelle de Bélaye : Le Violoncelle au Cinéma »

2022-08-11 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-11 20:00:00 20:00:00

Jeudi 11 août 2022, concert exceptionnel en l’église de Bélaye, 18h30 : – Les Amants (1958) Louis Malle nJohannes BRAHMS Sextuor pour deux violons, deux altos et deux nvioloncelles op.18 (2ème mouvement) – Barry Lyndon (Stanley Kubrick) nFranz SCHUBERT Trio pour piano, violon et violoncelle op.100 n(2ème mouvement) nAntonio VIVALDI Sonate en mi mineur pour violoncelle et cordes n(2ème mouvement) – Cléo de 5 à 7 (1962) Agnès Varda nMichel LEGRAND Mélodie pour violoncelle et piano – L’Homme irrationnel (2015) Woody Alle Johann Sebastian BACH Suite pour violoncelle seul BWV 1007 (Prélude) – Escroc mais pas trop (2000) Woody Alle Johann Sebastian BACH Suite pour violoncelle seul BWV 1008 (Sarabande) – Tous les matins du monde (1991) Alain Cornaud nJean de SAINTE COLOMBE Les pleurs nMarin MARAIS Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris – Un cœur en hiver (1993) Claude Sautet nMaurice RAVEL Duo pour violon et violoncelle (extraits) nTrio pour piano, violon et violoncelle (extraits) Information et réservation : Offices de tourisme Cahors, Puy-l’Evêque et Montcuq

Situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Cahors, BELAYE est un village médiéval de 220 habitants perché au-dessus d’un méandre du Lot et des vignobles de la vallée. Une superbe vue, quelques vieilles pierres, une immense église; certes un but de promenade recherché, mais une école fermée, des commerces disparus; bref, un territoire marginalisé maintenu vivant par quelques agriculteurs, des résidents de plus en plus retraités ou secondaires et le passage des touristes estivaux. C’est en 1987 que Camille FAUCHIE, alors maire de BELAYE, demande à Philippe LAGARD de réfléchir aux possibilités de mettre en œuvre une manifestation durable susceptible de sortir le village de BELAYE d’un engourdissement prévisible. Une idée s’élabore : créer un événement culturel de très grande qualité en prenant en compte les infrastructures existantes, associer le site de BELAYE et ses environs à une activité artistique attractive s’inscrivant dans la durée. La musique, relativement peu présente, à l’époque, dans la vallée du Lot, s’impose. Le village de BELAYE se consacrera à un instrument : le violoncelle. Encore fallait-il trouver l’animateur de prestige susceptible de porter artistiquement le projet. C’est Pierre BOUTEILLER qui oriente Philippe LAGARD vers Roland PIDOUX, un des représentants les plus brillants de l’école française de violoncelle.

