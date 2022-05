XXXIIIèmes Rencontres de Violoncelle de Bélaye, 6 août 2022, .

XXXIIIèmes Rencontres de Violoncelle de Bélaye

2022-08-06 – 2022-08-12

EUR

Les Rencontres de Violoncelle de Bélaye déploient, sous la houlette de Roland Pidoux, un programme particulièrement attractif pour sa trente-troisième édition de 2022. Le monde musical, comme nous

tous, attendions ce moment privilégié. Les six concerts prévus font la part belle à des œuvres maîtresses du répertoire ; ils nous permettront également de découvrir trois compositrices moins connues du grand public et d’apprécier un hommage rendu à la musique classique (violoncelle notamment) dans le cinéma… Nous aurons le plaisir d’accueillir Corina Belcea et Antoine Lederlin qui ont bien voulu se joindre aux interprètes d’exception qui animent ces programmes. Nous retrouverons, au cours de cette semaine musicale, les ateliers enfants qui, comme l’an passé, ont bénéficié pendant l’année de prolongements en milieu scolaire, nos séminaires d’après-midi dont le succès ne faiblit pas et le repas festif sur la place réunissant public et musiciens. En appoint, une exposition des peintures de Grace Monard, d’inspiration musicale, vous sera proposée à la buvette. Ce feu d’artifice artistique et musical nous attend dans son environnement convivial dont le pouvoir d’attraction, bien au-delà de la région, a établi sa réputation dans le monde musical.

dernière mise à jour : 2022-05-20 par