Le Cycle Culturel d'Automne propose chaque année des conférences gratuites Pour cette 33e édition, un programme éclectique a été préparé, et devrait donner à chacun l'occasion de trouver son bonheur. Jeudi 7 octobre La Baronne de Pardailhan

Vincent JOECKER historien Jeudi 14 octobre Les premiers agriculteurs en Méditerranée

Claire MANEN archéologue-directrice de recherche au CNRS Jeudi 21 octobre Le site du Planet

Michel MAILLE archéologue-Préhistorien Jeudi 28 octobre les 250 ans de Beethoven

Agha KADRI ethnologue et musicologue

Christopher HAINSWORTH pianiste concertiste

