Hautes-Pyrnes Les Rencontres Chorales chanteront les plus beaux chants traditionnels de la Bigorre à 17h le dimanche 18 décembre 2022. Dans le cadre des fêtes de fin d’année, venez écouter les plus beaux chants traditionnels de notre territoire à travers la XIXème Rencontres Chorales. Programme à venir prochainement. +33 5 62 42 54 57 http://www.lourdes.fr/ LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes

