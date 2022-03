XXIème jour de la musique en Vallée de Gavaudun Gavaudun, 21 mai 2022, Gavaudun.

2022-05-21 – 2022-05-21

Gavaudun Lot-et-Garonne

5 5 EUR Chaque année, le 3ème samedi du mois de mai, Connaissance des Jeunes Interprètes convie le public à une “folle journée” et propose une autre façon de découvrir la musique et les musiciens ! 3 concerts autour d’un thème, un repas avec les musiciens, la découverte d’une exposition et des rencontres dans le cadre somptueux de la vallée de Gavaudun.

Cette édition 2022 proposera un hommage à Christian Ferras avec Pierre Fouchenneret au violon et Théo Fouchenneret au piano.

+33 5 53 01 25 79

Connaissance des Jeunes Interprètes

Gavaudun

