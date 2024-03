XXéme RALLYE PEDESTRE de LEOGNAN Léognan, dimanche 7 avril 2024.

Journée gratuite et ouverte à tous, organisée par l’Office Municipal des sports et la commune de Léognan.

9km jalonnés d’étapes culturelles et sportives sur le thème des JO.

Inscriptions et départ au parc de Pontaulic de 9H à 10h00.

Pique Nique dans le parc à l’arrivée et proclamation des résultats, vin d’honneur à 14h30.

Les participants s’engagent à respecter le code de la route. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07

Rue Louise Michel

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine leognan.oms@gmail.com

