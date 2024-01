XXELLES Centre culturel Jean-Gagnant Petite salle Limoges, mercredi 27 mars 2024.

XXELLES Un spectacle véritable outil artistique et pédagogique pour susciter la réflexion sur les préjugés sexistes et la mixité. 27 29 mars Centre culturel Jean-Gagnant Petite salle 10€ (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes / 8€ (étudiants, demandeurs d’emploi) / 3€ passerelle culturelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

Compagnie Expression 7

Mise en scène Philippe Labonne

Avec François Levé et Nadine Béchade (en vidéo)

Il s’agit de rencontres rencontres entre des hommes et des femmes, rencontres entre les différents préjugés que nous entretenons sur l’autre sexe, rencontres pour questionner la place faite à la femme dans des sociétés proches ou lointaines et dans les rapports intimes de notre quotidien.

Thèmes abordés dans le spectacle la mixité ; la parité ; les préjugés sexistes ; la place de la femme dans le monde du travail ; les violences faites aux femmes ; la condition féminine à travers le monde ; les diktats culturels ; le partage des tâches domestiques.

Suivi d’une rencontre et échanges entre le public et le comédien portant sur la genèse du spectacle, la mise en scène et les thèmes du spectacle.

(Des représentations scolaires de « XXElles » sont présentées également en journée, dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen du Département de la Haute- Vienne)

Durée 1h

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

Centre culturel Jean-Gagnant Petite salle 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#théâtre

DR