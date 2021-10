Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo XVIIIème siècle : le Caravage, un artiste maudit Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

XVIIIème siècle : le Caravage, un artiste maudit Saint-Malo, 25 novembre 2021, Saint-Malo. XVIIIème siècle : le Caravage, un artiste maudit 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2021-11-25 18:30:00 – 2021-11-25 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Conférence Histoire de l’Art proposée par L’Académie Malouine d’Arts Plastiques

Animée par Maryse Lavocat, diplômée de l’École du Louvre et agrégée d’arts plastiques. Sur réservation Conférence Histoire de l’Art proposée par L’Académie Malouine d’Arts Plastiques

Animée par Maryse Lavocat, diplômée de l’École du Louvre et agrégée d’arts plastiques. Sur réservation 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2021-10-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo