XVIII-21 LE BAROQUE NOMADE : Dryades Stade de Gilles DeGenève, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Beaumont-sur-Oise.

Carole Hémard, voix, Jean-Christophe Frisch, flûtes Pierre Rigopoulos, percussions Nicolas Perrin, électronique Les Dryades sont des êtres mythologiques de la Grèce antique. Réputées timides, elles sont liées à la forêt et aux chênes, comme les Druides, et leur nom proviendrait d’une vieille racine indo-européenne évoquant la fidélité. Si elles pouvaient vivre très longtemps, elles ne sont pas immortelles, comme en témoigne le destin tragique de la plus célèbre d’entre-elles : Euridice. Elles pouvaient croiser dans leurs bois des faunes et d’autres êtres surprenants. Qui sait même si certains vents pouvaient les transporter vers d’autres mondes, ceux des lutins, des efrits, des elfes. Pendant l’Antiquité, les dryades protégeaient les forêts des destructions, car il fallait obtenir leur accord avant de déboiser. Nous vous présentons aujourd’hui l’avant-première d’un projet suscité par le festival OuVERTures en Ile-de-France, qui se déroule dans toute notre région à partir du 3 juillet, et en particulier dans le département du Val-de-Marne. Nous avons été reçus en résidence de création au Centre d’Art et de Culture de Meudon, que nous remercions pour son accueil. Le projet est toujours en cours d’évolution, et nous n’en sommes qu’au début. Il s’agit de réunir quatre musiciens aimant l’improvisation, les rencontres inattendues, les essais improbables. Chacun apporte son expérience, ses tropismes musicaux, ses réminiscences. L’une est familière du Blues, l’autre du Baroque. L’un est plutôt versé dans les musiques orientales, l’autre dans les sons artificiels. Chacun a proposé un matériau de réflexion musicale : le grec ancien, Jean-Sébastien Bach, les moments passés à écouter les sons de la nature, le vent, les merveilleuses musiques des Pygmées dans leurs forêts, les rythmes aksak, un texte d’Edgar Poe, les coquelicots aux multiples sens, l’idée — chinoise, dit-on — que certaines musiques ne peuvent être jouées que si l’on entend les oiseaux. Certains vous apparaîtront sans doute clairement, d’autres sont plutôt des clins d’œil entre nous. Ou peut-être des clins d’oreille ?

Improvisations collectives

Stade de Gilles DeGenève Avenue du Président Wilson, 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise Val-d’Oise



