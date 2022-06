XVIe festival Più di Voce en Périgord Campagne, 21 juillet 2022, Campagne.

XVIe festival Più di Voce en Périgord

Au château Campagne Dordogne

2022-07-21 – 2022-07-21

Campagne

Dordogne

TOSCA, d’après l’opéra de G. PUCCINI

Avec Rome en toile de fond, l’opéra tisse une histoire d’amour et de politique des plus réalistes, sur laquelle plane, dès le lever de rideau, la figure du terrifiant chef de police Scarpia, dont le poison contamine peu à peu cet oppressant huit clos.

Tosca, ce sont deux heures d’action et de passion coulées dans un lyrisme torrentiel et une orchestration luxueuse, sur un livret qui a l’efficacité d’un scénario de cinéma.

Ce spectacle sera servi par des chanteurs lyriques professionnels de haut niveau, mis en scène et joué en costumes. Ils seront accompagnés au piano par un musicien professionnel, concertiste, professeur de piano, maître de chant et directeur musical du festival.

