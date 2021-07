Narbonne Narbonne Aude, Narbonne XVEME FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE A FONTFROIDE Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne Aude XIVème édition du Festival Musique et Histoire pour un Dialogue Interculturel

Temps de résilience et de joie

Un festival exceptionnel sous la direction du maestro Jordi Savall, avec les ensembles musicaux Hesperion XXI, le Concert des Nations, la Capella Reial de Catalunya et Orpheus XXI.

Avec des concerts à 17h30 et 21h30.

