XVème Festival de Musique des Chapelles – Camara Pop Figanières Figanières Catégories d’évènement: Figanières

Var

XVème Festival de Musique des Chapelles – Camara Pop Figanières, 29 avril 2022, Figanières. XVème Festival de Musique des Chapelles – Camara Pop Figanières

2022-04-29 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-29

Figanières Var Figanières EUR 12 12 XVe Festival des Chapelles

Concert à 18h, église Saint-Michel



DUO FROMENTIN-PLANCADE

Piano quatre mains

“Les danses de Johannes BRAHMS” festivalgloriana@aol.com +33 6 60 90 17 23 https://www.festivalgloriana.fr/ Figanières

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

Détails Catégories d’évènement: Figanières, Var Autres Lieu Figanières Adresse Ville Figanières lieuville Figanières Departement Var

Figanières Figanières Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figanieres/

XVème Festival de Musique des Chapelles – Camara Pop Figanières 2022-04-29 was last modified: by XVème Festival de Musique des Chapelles – Camara Pop Figanières Figanières 29 avril 2022 Figanières Var

Figanières Var