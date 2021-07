XVe festival Piu di voce en Périgord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

XVe festival Piu di voce en Périgord 2021-07-20 – 2021-07-20

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

« Madame Butterfly », d’après le célèbre opéra de Giacomo Puccini, mis en scène et joué en costume par des chanteurs lyriques et musiciens professionnels confirmés, le Chœur sera assuré par des choristes de deux départements de la région Nouvelle-Aquitaine (Dordogne-Périgord et Corrèze) et des choristes individuels.

