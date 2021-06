#XU2021 : TheColorGrey + Eesah Yasuke La Cave aux Poètes, 27 juin 2021-27 juin 2021, Roubaix.

#XU2021 : TheColorGrey + Eesah Yasuke

La Cave aux Poètes, le dimanche 27 juin à 17:00

DIMANCHE 27 JUIN // 17h ☞ THECOLORGREY (rap / hip-hop) Aux Pays-Bas et Belgique, ses concerts affichent complet ! En parallèle du rap tout puissant, TheColorGrey évolue dans le chant et le rap organique puisqu’il s’est entouré très vite d’un live band à la justesse imparable. L’auteur et compositeur entrelace les genres dans une fusion hip-hop / jazz / soul formidablement calibrée. Son flow dense nous rappelle les tonalités du meilleur de la scène américaine, inspiré par des artistes comme Anderson. Paak, Kendrick Lamarou encore D’Angelo, quand ses vibes les plus mainstream nous font dire que Usher c’était vraiment bien dans les années 90. > [https://www.facebook.com/thecolorgreymusic](https://www.facebook.com/thecolorgreymusic) ☞ EESAH YASUKE (rap / hip-hop) D’une plume éloquente Eesah, rappeuse, chanteuse et compositrice témoigne de son introspection avec pudeur et sincérité, où argot roubaisien et langue de molière se rencontrent pour ne faire qu’un. De sa voix brute à ses prods aériennes, elle conjugue ses multiples origines sociales et culturelles au travers de sonorités rap et néo-soul qui vous emportent dans un songe musical. > [https://www.instagram.com/eesah_yasuke/](https://www.instagram.com/eesah_yasuke/)

8/10€

Dans le cadre du festival Expériences Urbaines – #XU2021

La Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin, Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T17:00:00 2021-06-27T20:30:00