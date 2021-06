#XU2021 : Les Mamans du Congo + PLDG La Boite à Musiques, 24 juin 2021-24 juin 2021, Wattrelos.

#XU2021 : Les Mamans du Congo + PLDG

La Boite à Musiques, le jeudi 24 juin à 19:30

ouverture des portes : 19h30 ☞ LES MAMANS DU CONGO (Soul / afrobeat) Chanter pour émanciper la femme africaine. Une rencontre unique entre les berceuses bantu du Congo, les musiques électroniques et le hip-hop. Un projet hybride qui fait la part belle à la danse et qui met en lumière le quotidien de la femme congolaise d’une façon audacieuse et surtout connectée avec son temps. Dirigé par la chanteuse et percussionniste charismatique Gladys Samba, le groupe féminin Les Mamans du Congo voit le jour en 2018 à Brazzaville. Dans un projet où la danse fusionne avec les berceuses ancestrales Kongo, les cinq mamans chantent en Lari l’histoire de leur peuple ainsi que le quotidien de la femme congolaise en le mettant en musique sur des rythmiques complexes jouées avec des fourchettes, assiettes, paniers, pilons et matériel de récupération. > [https://www.facebook.com/lesmamansducongo/](https://www.facebook.com/lesmamansducongo/) ☞ PLDG (rap) PLDG, « Pour l’Amour Du Groove », une Collection de 8 titres autour de grooves éclectiques. Le départ d’une collaboration puissante qui plaira à tous ceux qui n’ont pas peur que les frontières musicales soient franchies. Un projet hybride mêlant Human Beatboxing, Beatmaking et performances vocales, une recette spéciale qui vaut la peine qu’on y goute. Le duo Lillois a choisi la voie de l’indépendance… D’un côté Mystraw, un des Beatboxer/Beatmaker majeur de la région Hauts de France, sélectionné plusieurs fois dans le top 16 aux championnats de France de Beatbox, véritable boîte à rythme humaine. De l’autre côté Al20, Chanteur-rappeur-Beatmaker, ayant fait ses armes sur scène avec Feini x Crew et Mister Alv’ & Sweet Soul. Sa particularité se trouve dans sa polyvalence, à l’aise en chant et en rap. Amoureux du Groove tout comme Mystraw il était évident que leur complicité se concrétise par un tir groupé. > [https://www.facebook.com/PLDGgang](https://www.facebook.com/PLDGgang)

5/8/10€

Dans le cadre du festival Expériences Urbaines – #XU2021

La Boite à Musiques 15 Rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T19:30:00 2021-06-24T22:30:00