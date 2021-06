Roubaix La Cave aux Poètes Nord, Roubaix #XU2021 : Bekar + guest La Cave aux Poètes Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

#XU2021 : Bekar + guest La Cave aux Poètes, 26 juin 2021-26 juin 2021, Roubaix. #XU2021 : Bekar + guest

La Cave aux Poètes, le samedi 26 juin à 19:30

☞ BEKAR (rap) Flows, technique, mélodies, textes introspectifs, mots forts ou légèreté, du haut de ses 23 ans Bekar est un vrai couteau suisse. Roubaisien, c’est entouré par les briques rouges de sa ville que le jeune nordiste a façonné son rap. « Briques Rouges », nom qu’il donnera notamment à sa première mixtape sortie en septembre 2020. De la scène au studio, Bekar a tout appris de lui-même, entouré par l’équipe du North Face Records et de son beatmaker Lucci’. En attendant de pouvoir remonter sur scène et partager sa musique en public, Bekar travaille sur son nouveau projet prévu pour 2021. > [https://www.facebook.com/BekarTNF](https://www.facebook.com/BekarTNF) ☞ + GUEST Le concert aura lieu sur le terrain de Basket à 100 mètres de la Cave aux Poètes, rue du Grand Chemin.

8/12€

Dans le cadre du festival Expériences Urbaines – #XU2021 La Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T19:30:00 2021-06-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu La Cave aux Poètes Adresse 16 rue du Grand Chemin, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Cave aux Poètes Roubaix