Xtreme festival Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Xtreme festival Saint-Paul-lès-Dax, 25 juin 2022, Saint-Paul-lès-Dax. Xtreme festival Saint-Paul-lès-Dax

2022-06-25 – 2022-06-25

Saint-Paul-lès-Dax Landes Sports de plein air au Lac de Christus et sports urbains au complexe Toumalin. Skate, Rollers, Hoverboard, Paddle, Hip Hop, Concerts, Echasses urbaines, … Sports de plein air au Lac de Christus et sports urbains au complexe Toumalin. Mairie Saint Paul lès Dax

Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/

Xtreme festival Saint-Paul-lès-Dax 2022-06-25 was last modified: by Xtreme festival Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 25 juin 2022 Landes Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax Landes