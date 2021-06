Taïx Cap Découverte Taïx, Tarn Xtreme Fest Edition 2021 Cap Découverte Taïx Catégories d’évènement: Taïx

Tarn

Xtreme Fest Edition 2021 Cap Découverte, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Taïx. Xtreme Fest Edition 2021

du jeudi 29 juillet 2021 au dimanche 1 août 2021 à Cap Découverte

**Plus d’infos :** * http://www.xtremefest.fr/ * https://www.facebook.com/events/772752216516768/ Du 29 juillet au 1er août 2021 Cap Découverte Cap Découverte, 81450 Le Garric Taïx Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T20:00:00 2021-07-29T20:30:00;2021-07-30T20:00:00 2021-07-30T20:30:00;2021-07-31T20:00:00 2021-07-31T20:30:00;2021-08-01T20:00:00 2021-08-01T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Taïx, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Cap Découverte Adresse Cap Découverte, 81450 Le Garric Ville Taïx lieuville Cap Découverte Taïx