Xtreme Fest Arena 2021 Le Garric, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Le Garric. Xtreme Fest Arena 2021 2021-07-29 18:00:00 – 2021-07-29 00:00:00 Espace de loisirs Cap Découverte

Le Garric Tarn Le Garric EUR 5 90 L’Xtreme Fest a bien lieu en 2021 avec l’Xtreme Fest Arena !

Cette édition inédite propose des concerts dans l’amphithéâtre situé au bord du lac de Cap Découverte, dans un format « assis », du 29 juillet au 01er août ! communication@polluxasso.com +33 5 63 54 52 70 http://xtremefest.fr/ L’Xtreme Fest a bien lieu en 2021 avec l’Xtreme Fest Arena !

Lieu Le Garric Adresse Espace de loisirs Cap Découverte Ville Le Garric