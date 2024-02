Xtreme du Verdier Écouves, dimanche 21 avril 2024.

Xtreme du Verdier Écouves Orne

C’est au cœur de notre belle forêt d’Ecouves, au départ du parcours santé, que nous donnerons le départ de plusieurs courses :

– Le Trail du Verdier partira le matin avec 2 versions le 8km avec 250M de dénivelé positif ou le 16 km avec 600M de dénivelé positif, courses exigeantes et techniques, circuit magnifique offrant des points de vue incroyables sur la forêt, Saint Nicolas des bois ou Alençon.

– Une randonnée prendra également le départ pour 8KM à la suite du trail.

– Le XC d’Ecouves, course VTT particulièrement exigeante de 45 KM et 1500 M de dénivelé positif, dont le départ sera donné l’après-midi. Enfin, le Défi du Verdier, conjuguant le trail du matin et le VTT l’après-midi.

Toutes les info pratiques sont à retrouver sur notre site https://xcdecouves.oute.org/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21

Route forestière Aubert Radon

Écouves 61250 Orne Normandie xcdecouvesverdier@gmail.com

L’événement Xtreme du Verdier Écouves a été mis à jour le 2024-02-20 par OT CUA ALENCON