XT TRIO – TRIVIAUX/JOUFFRE/BARBÉ Le Baiser Salé Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 21h00 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif web : 22 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Xavier Triviaux et ses musiciens veulent transmettre au public leur amour de la mélodie et du rythme, et plus largement leur goût du voyage et de l’évasion …

Croisement de personnalités, subtil mélange de cultures, ce trio explore diverses contrées musicales pour un jazz » onirique et latin « . À travers des compositions originales, le groupe tente de mêler respect de la mélodie, innovation et prise de risques. La voix » soprano » du pianiste donne à ce trio la » french touch » un son unique et aérien, qui s’appuie sur le groove sans faille de la rythmique. Riche de leurs expériences passées, ce trio n’oublie pas les clins d’œil à la tradition avec quelques arrangements de standards bien choisis.

Inspiré entre autres par Tania Maria, Michel Petrucciani, E.S.T. ou encore Chick Corea, Xavier Triviaux et ses musiciens veulent transmettre au public leur amour de la mélodie et du rythme, et plus largement leur goût du voyage et de l’évasion …

Spécialement pour ce concert au Baiser Salé, au programme aussi quelques clins d’œil à Michel Petrucciani et Richard Galliano !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

