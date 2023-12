XT Trio Peniche Marcounet Paris, 14 janvier 2024 12:00, Paris.

Le dimanche 14 janvier 2024

de 12h00 à 15h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Croisement de personnalités, subtil mélange de cultures, ce trio explore diverses contrées musicales pour un jazz « spirituel et festif ».

A travers des compositions originales aux couleurs « latines et oniriques », le groupe tente de mêler respect de la mélodie, innovation, et prise de risques. La voix « soprano » du pianiste donne à ce trio « french touch » un son trés original et aérien, qui s’appuie sur le groove sans faillle de la rythmique.

Riches de leurs expériences passées, ce trio n’oublie pas les clins d’oeil à la tradition avec quelques arrangements de standards bien choisis. Inspiré entre autres par Tania Maria, Michel Petrucciani, E.S.T. ou encore Chick Corea, le leader du groupe (Xavier Triviaux) et ses musiciens (Rémi Liffran, Wesley Barbé) veulent transmettre au public leur amour de la mélodie et du rythme, et plus largement leur goût du voyage et de l’évasion ….

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : http://xt-trio.com http://xt-trio.com https://www.peniche-marcounet.fr/event/xt-trio/?event_date=2024-01-14

