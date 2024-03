Xplore Tour : observatoire des entreprises innovantes LE TOTEM Brest, jeudi 4 avril 2024.

Xplore Tour : observatoire des entreprises innovantes Retour sur 2023 et perspective 2024 basé sur notre Map de l'écosystème et notre observatoire des startups bretonnes et ligériennes Jeudi 4 avril, 12h30 LE TOTEM

Xplore Tour : Retour sur 2023 et perspective 2024 basé sur notre Map de l’écosystème et notre observatoire des startups bretonnes et ligériennes

Plus de 200 CEO ont pris le temps de s’exprimer sur différents sujets : leur moral, la structuration de leurs effectifs, les outils SAAS les plus utilisés, la façon dont ils se financent…

Quelles sont les tendances qui se dégagent ?

CEO, comment vous situer par rapport à l’ensemble des autres acteurs du territoire ?

Sébastien Le Corfec, fondateur West Web Valley (devenu Xplore) et associé d’Epopée Gestion, sera accompagné de André Cloarec, cofondateur de Captain Vet, pour nous présenter les résultats 2024 !

Inscription : https://forms.fillout.com/t/sHnihmbKcMus

LE TOTEM 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest