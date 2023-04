RENDEZ-VOUS NATURE : LES TRÉSORS DU LAC, PRÉCIEUX ET FRAGILES 3 place du 22 octobre 1919 Xonrupt-Longemer Catégories d’Évènement: Vosges

RENDEZ-VOUS NATURE : LES TRÉSORS DU LAC, PRÉCIEUX ET FRAGILES 3 place du 22 octobre 1919, 15 juillet 2023, Xonrupt-Longemer. Avec Thierry GYDÉ. Chaussures de marche conseillées. Déplacement en voiture à prévoir.. Adultes

Samedi 2023-07-15 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-15 17:00:00. 0 EUR.

With Thierry GYDÉ. Walking shoes recommended. Travel by car to be foreseen. Con Thierry GYDÉ. Se recomienda calzado para caminar. Desplazamiento en coche a convenir. Mit Thierry GYDÉ. Wanderschuhe werden empfohlen. Anreise mit dem Auto ist vorzusehen. Mise à jour le 2023-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

