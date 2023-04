VIDE GRENIER Face à la mairie Xonrupt-Longemer Catégories d’Évènement: Vosges

VIDE GRENIER Face à la mairie, 14 mai 2023, Xonrupt-Longemer. Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

Face à la mairie Place du 22 Octobre 1919

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est



Refreshments and catering on site. Refrescos y comida en el lugar. Getränke und Speisen vor Ort. Mise à jour le 2023-04-12 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

