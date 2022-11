Xmas Swing Party – The Swing Call Marseille 1er Arrondissement, 3 décembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Xmas Swing Party – The Swing Call

45 Rue D’Aubagne Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne

2022-12-03 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-03

Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

EUR 10 15 The Big Hop Swing au Daki Ling.



Parce que c’est bientôt Noël, on met les petits plats dans les grands et on t’organise la soirée du feu !

Samedi 3 décembre, c‘est bien 6 musiciens qui vont te faire swinguer au Daki Ling !



Le Daki Ling, c’est :

– un théâtre à l’ambiance cosy,

– une piste de danse rien que pour toi (oui oui)

– un bar chaleureux, viens le ventre vide tu pourras grignoter sur place !

– des gradins pour que ta mamie puisse venir t’admirer !

Parce que rien ne remplacera la magie du live, réserve bien ta soirée (en avance c’est moins cher), prépare tes meilleurs swing outs, et viens bouncer avec nous !

C’est ouvert à tou·te·s.



Au programme



19h – Ouverture des portes – Welcome !!

19h15 – Atelier Xmas party – pour te mettre en jambe !

Et si tu es chaud·e patate, on t’invitera à montrer ce que tu as appris pendant la soirée

Cet atelier sera à prix libre, les bénéfices seront reversés à SOS Méditerranée (apporte des espèces stp !)

20h – Début du live avec The Big Hop Swing – ne rate pas ça

22h30 – DJ set – parce qu’on est généreux, on va pas te laisser rentrer comme ça !

Démos à paillettes

23h30 – Mix & Match : Mini compet’ bon enfant où tu pourras te lancer, même si c’est ta 1e fois !

01h – Allez zou !



C’est pour ces moments-là que tu danses, on t’attend !

Un bal swing, avec un band au Daki Ling à Noailles

http://www.dakiling.com/spectacle/xmas-swing-party/

Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-23 par