Côtes-d’Armor Amateurs de glisse, nous vous attendons pour une compétition de surf amicale pour partager un agréable moment autour de Noël.

Rendez-vous au spot de Trestraou, la Xmas Surf Party est ouverte à tous et n’hésitez surtout pas à vous déguiser !!

La participation est de 2€ avec une boisson chaude et une crêpe offertes. Infos pratiques :

12h30 : inscriptions (2€),

13h : début de la compétition,

17h : remise des prix.

Organisateur : le Seven Islands Surf Club (SISC) sevenislandsurfclub@yahoo.fr http://www.7islandsurfclub.com/ Perros-Guirec

