Xmas Selecta – Pop-up Shop Noël Floreal Belleville Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 24 décembre 2023

de 12h00 à 16h00

Du jeudi 07 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

C’est le grand retour de notre shop éphémère cool & responsable, le Xmas Selecta qui vous permettra de soutenir la jeune création et les petits business, arrêter d’enrichir les multinationales et les plus riches, (se) faire des cadeaux originaux, faits main, pourquoi pas des pièces uniques !

Pop up shop au Floréal Belleville du 07 au 24 décembre 2023

Cadeaux d’artistes & artisan.e.s made in france

Programmation annexe d’ateliers, flash day tattoo : annoncée plus bas !

Le tout dans un lieu cool où il fera bon boire un chocolat chaud, un verre de vin nature, ou déguster la cuisine du ou de la cheffe en résidence après avoir fait vos emplettes et découvert plein d’artistes, créateur.ices et petites marques de talent.

Au menu, une belle sélection de céramiques, illustrations encadrées, bijoux, objets de décoration, livres et revues, créations textiles, et autres surprises.

Bérénice Milon, Blumenhaus, Chloë Fage, Divergences, Liv Brandberg, Louna Humbert, Lucie Collin, Maison Doutey, Mathilde Rébillard, Marius Hippocampe, Mirlo Soap, Mr & Mme Sauvage, Salut B.B, Scritch, Studio Yoyote, Sulo & more TBA ‼️

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

3 ateliers couture + vente spéciale avec Coquillette

– 11h30 – 13h

– 14h – 15h30

– 16h30 – 18h

Infos & inscriptions : https://ateliercoquillette.com/products/atelier-de-couture-paris

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Flash Tattoo Day avec Camille Mokrani, Ponxe, Gloomy, & Absolution

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Workshop confection de couronnes de noël avec Chloë Fage

16h – 18h

Inscriptions : https://instagram.com/chloefage?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Infos Pratiques

du 07 au 24 décembre 2023,

du mardi au dimanche

de 11:00 à 19:30 (18:00 le dimanche, 16:00 le 24/12)

Entrée libre

Floréal Belleville

43, rue des Couronnes, 75020 Paris

En métro : ligne 2, station Couronnes

En Bus : ligne 96, arrêt Couronnes ou Julien Lacroix

Station Vélib à 20 mètres

https://www.instagram.com/floreal.belleville/

Bar + Restauration sur place

Réservations resto : https://bookings.zenchef.com/results?rid=362767&fullscreen=1

Artwork : Louna Humbert

Floreal Belleville 43 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/719818940179299/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Louna Humbert