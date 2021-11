Saran Virtual Room Saran Xmas Kids : La rencontre du Père Noel en réalité virtuelle Virtual Room Saran Catégorie d’évènement: Saran

Xmas Kids : La rencontre du Père Noel en réalité virtuelle Virtual Room, 17 novembre 2021, Saran. Xmas Kids : La rencontre du Père Noel en réalité virtuelle

du mercredi 17 novembre au mercredi 22 décembre à Virtual Room

Que diriez-vous de faire rencontrer le Père Noël à vos enfants ? De voir leurs petits yeux s’émerveiller et de leur montrer que le mois de décembre est la période la plus magique de l’année ? Chez Virtual Room, c’est possible ! Grâce évidemment à la gentillesse du Papa Noël, mais aussi grâce à notre technologie. Partons à la découverte du Cercle polaire et allons dire bonjour à Santa Claus ! Une rencontre totalement personnalisable ! Une session dure environ 15 minutes. 2 enfants peuvent vivre cette expérience simultanément, il suffit de nous le préciser au moment de votre réservation. Détail de la prestation : 1/ La rencontre avec le Père Noël en réalité virtuelle (n’hésitez pas à nous fournir anecdotes / liste de cadeau.. pour des échanges encore plus personnalisé) 2/ La photo souvenir 3/ La remise du cadeau

Voir https://orleans.virtual-room.com/2020/10/19/et-si-vous-rencontriez-le-pere-noel-grace-a-la-realite-virtuelle-chez-virtual-room-a-orleans/

Le Papa Noël visible devant vos enfants grâce à la réalité virtuelle ! Virtual Room 231 Rue Nationale 20, Saran Saran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

