XLIIe colloque du Réseau pour la Psychanalyse à l'Hôpital : Masochismes
Le samedi 26 mars 2022

Le RPH-École de psychanalyse vous convie à son prochain colloque, qui aura pour thème “Masochismes”. Depuis cette théorisation, l’intérêt des auteurs de la littérature classique et psychiatrique a donné lieu à de nombreux écrits. Le masochisme fut longtemps considéré comme une perversion sexuelle, intimement lié à son opposé, le sadisme. À partir de 1905, Freud étudie le masochisme à travers le prisme de la sexualité. Ses travaux le mènent progressivement vers une lecture métapsychologique mettant en lumière plusieurs formes de masochisme : érogène, féminin et moral[2]. Ritournelles de la plainte, maltraitances du corps, exigences de réparation se dévoilent voire s’exposent dans la cure. La proposition freudienne est-elle toujours d’actualité ? Dès 1954, Lacan poursuivra les réflexions sur les masochismes : savamment articulées à ses apports théoriques, il révèlera notamment l’intrication entre jouissance et angoisse de l’Autre dans les fantasmes masochistes inconscients de la névrose et de la perversion[3]. Guidé par l’expression du masochisme selon la structure psychique, comment le clinicien est-il amené à opérer dans la cure ? En quoi la découverte d’une position masochiste constitue-t-elle une voie d’accès vers un savoir inédit ? Quels sont les enjeux d’une réactualisation théorico-clinique de ce concept ? À l’occasion de ce quarante-deuxième colloque, le RPH-École de psychanalyse vous invite à questionner et examiner ensemble la pratique psychanalytique actuelle à l’épreuve des masochismes, tant du côté du clinicien que du patient ou psychanalysant.

À la lumière de leur clinique, les intervenants soulèveront les difficultés et les interrogations propres au thème de notre journée tout en ouvrant vers de nouveaux axes de recherche psychanalytique. [1] Von Sacher-Masoch, L. (1870). La Vénus à la fourrure. Payot et Rivages. [2] Freud, S. (1924). Le problème économique du masochisme. Dans Œuvres complètes : Vol. XVII (p. 923). Presses Universitaires de France. (Ouvrage original publié en 1924). [3] Lacan, J. (1962-1963). Le Séminaire livre X, L'angoisse. Seuil.

“Gestation” de Sylvie Guezennec, 2020

