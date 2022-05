XIX°Championnats du monde de pelote basque

2022-10-24 – 2022-10-24 Les championnats du monde de pelote basque se déroulent à Bayonne et dans d’autres villes du Pays Basque.

A Bayonne se dérouleront les spécialités suivantes: paleta pelote de cuir, paleta pelote de gomme creuse masculin et féminin. Les championnats du monde de pelote basque se déroulent à Bayonne et dans d’autres villes du Pays Basque.

