L'Île-Rousse

Xinarca L’Île-Rousse, 5 août 2021, L'Île-Rousse. Xinarca 2021-08-05 – 2021-08-05 Eglise de la Miséricorde Boulevard Pierre Pasquini

L’Île-Rousse Corse Xinarca vous invite à venir découvrir son répertoire entre chant sacré, tradition des chants de montagne et instruments traditionnels corses. xinarca@gmail.com +33 6 71 93 18 58 http://www.xinarca.eu/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Catégories d'évènement: Corse, L'Île-Rousse