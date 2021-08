Les Eyzies Les Eyzies Dordogne, Les Eyzies Xinarca en concert Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Xinarca en concert Les Eyzies, 18 août 2021, Les Eyzies. Xinarca en concert 2021-08-18 – 2021-08-18

Les Eyzies Dordogne Xinarca est en concert à l’église de Tayac.

Répertoire autour du chant traditionnel corse monodique : chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne.

Le chanteur s’accompagne d’un instrument rare à 16 cordes, la “Cètera d’Oletta”. Tout public

