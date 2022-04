XIIème Festival du Jeu Fontannes Fontannes Catégories d’évènement: Fontannes

Haute-Loire

XIIème Festival du Jeu Fontannes, 13 mai 2022, Fontannes. XIIème Festival du Jeu Ludothèque Av. Henri Veysseyre Fontannes

2022-05-13 – 2022-05-15 Ludothèque Av. Henri Veysseyre

Fontannes Haute-Loire Fontannes La devise de cette édition est “un pour tous, tous pour le jeu” brindeficelles@orange.fr +33 4 71 74 33 94 https://www.brindeficelle.fr/ Ludothèque Av. Henri Veysseyre Fontannes

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Fontannes, Haute-Loire Autres Lieu Fontannes Adresse Ludothèque Av. Henri Veysseyre Ville Fontannes lieuville Ludothèque Av. Henri Veysseyre Fontannes Departement Haute-Loire

Fontannes Fontannes Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontannes/

XIIème Festival du Jeu Fontannes 2022-05-13 was last modified: by XIIème Festival du Jeu Fontannes Fontannes 13 mai 2022 Fontannes Haute-Loire

Fontannes Haute-Loire