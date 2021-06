Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise XIe Journées musicales Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Interprétation d’une évocation des chefs d’œuvre de Jean Sébastien Bach.

Autour du claveciniste Stéphane Béchy, de renommée internationale, également titulaire des grandes orgues de St Merry à Paris, ayant dirigé le conservatoire de Caen, Christophe Beau violoncelliste directeur artistique de ce concert, Saskia Lethiec au violon avec Clarence Vialatte, Anne Weddigen à l’alto formeront le quatuor à cordes. La soprane Sylvine Lepel-Cointet complétera cet ensemble. A l’Abbatiale Saint-Pierre. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

